حماية المستهلك: تحرير محضر لمحطة وقود امتنع صاحبها عن البيع بالقليوبية

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك تحرير محضر لأحد محطات الوقود بمحافظة القليوبية، لامتناع المسؤول عنها عن البيع وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.

ياتى ذلك فى الوقت الذى قاد فيه اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالزقازيق بمحافظتى الشرقية والقليوبية للاطمئنان على توافر المواد البترولية، وكذلك التأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة ورافقه فى الحملة مباحث التموين وإدارة المرور والاجهزة الرقابية بمديريات التموين.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسة للمساءلة القانونية فى حالة مخالفة التعريفة المقررة من الجهات المعنية، كما طالب المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة، وفى حال إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يسارع المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588" ، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس اب الشكاوى على رقم 01281661880 فى إطار حماية مصلحة المستهلك.