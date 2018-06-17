جهاز تنظيم الاتصالات ينفى رفع أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة

كتبت هبة السيد

نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار ثابتة ولم تصدر أى قرارات برفع أسعار الكروت. كما نفى المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر رفع اسعار كروت الشحن مشيرا الى أن الجميع سواء مسؤولى الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عطلات رسمية ولا يوجد أى أحداث أو قرارات صدرت بهذا الشأن. وقال حجازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار كروت الشحن كما هى منذ إقرار أخر زيادة فى سبتمبر الماضى. كما أكدت مصادر بشركات المحمول، عدم صحة ما تردد عن زيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربعة فودافون، أورنج مصر، اتصالات والمصرية للاتصالات "WE".

وأوضحت المصادر، أنه لا يمكن لشركات المحمول اتخاذ قرار بزيادة أسعار كروت الشحن دون الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مضيفة أنه من غير المنطقى أن تقرر الشركات زيادة أسعار كروت الشحن عقب ساعات من رفع أسعار الوقود خاصة وأن الأيام الحالية أجازة رسمية وليست هناك لقاءات بين الشركات أو لقاءات لها مع الحكومة.