"تموين الشرقية" يواصل تكثيف الرقابة على محطات الوقود ويضبط 2000 لتر سولار

تحفظت مديرية التموين بالشرقية، على 2000 لتر سولار تم ضبطهم فى محطة بدون ترخيص.

وقال عبد الكريم عوض الله مدير إدارة تموين الحسينية، لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار تعليمات بتكثيف الرقابة على محطات التموين والتأكد من صرف الحصص لتموين المركبات.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر 554 جنح الحسينية ضد صاحب محطة بدون ترخيص لإدارته محطة بدون ترخيص ضبط 2000 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، المحضر 555 جنح صاحب محطة تموين سيارات مصر للبترول لعدم الاعلان عن الاسعار المواد البترولية، كما تحرر عدد من مخالفات الأخرى لأصحاب المخابز المتوقفة عن الإنتاج.

أكد جمال زيدان مدير الرقابة التموينية بالشرقية، على أنه تم تشكيل لجان مرورية على محطات البنزين والتأكد من صرف الحصص للمواطنين و تحرير مخالفات المحطات التى تمتنع عن البيع، مشيرًا إلى أن الحصص تصل المحطات بانتظام وأن بنزين متوافر فى جميع المحطات.