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"تموين الجيزة": حملات مفاجئة على محطات الوقود والمخابز لمواجهة التلاعب

الأحد، 17 يونيو 2018 05:00 ص
"تموين الجيزة": حملات مفاجئة على محطات الوقود والمخابز لمواجهة التلاعب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية تكثف خلال هذا الأسبوع دورياتها للمرور على محطات تموين الوقود والتأكد من بيعها بالأسعار التى حددتها الدولة، ومنع الاحتكار والبيع فى السوق السوداء.

 

وأضاف كامل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر تشكيل لجان فرعية وربطها بغرفة عمليات المديرية التى هى بدورها مربوطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز بكافة مراكز وأحياء المحافظة وتوافر الخبز للمواطنين بأسعاره القديمة لحين تحديد أسعار جديدة من قبل الوزارة.

 


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