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خلال الأسبوع الماضى..

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. و"أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة

الأحد، 17 يونيو 2018 01:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. و"أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 92.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 68.5 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 75 مليون ورقة، وقيمة تداول 222.7 مليون جنيه.
  
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 62.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 265.5 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 39.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 10.2 مليون جنيه، ثم "العربية لحليح الأقطان" بحجم تداول 23.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 86.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 61.1 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 22.7 مليون جنيه، وقيمة تداول 104.1 مليون جنيه، ثم "طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 19.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 232.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 18.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 35.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة عامر القابضة " بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليون جنيه.
 

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