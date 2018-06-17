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تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

الأحد، 17 يونيو 2018 12:29 ص
تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة التحول إلى موازنة البرامج والأداء
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن تقديم وزارة التنمية المحلية موازنة البرامج والأداء للديوان العام، و23 محافظة هى "القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الأقصر، البحر الأحمر، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، مطروح، البحيرة ودمياط"، وجارى استكمال باقى المحافظات وهى "الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، أسوان".

 

وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن وزارة التنمية المحلية هى وزارة حيوية لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، لافتًا إلى أن انضباط موازنة البرامج والأداء بهذه الوزارة سيكون لها الأثر الواضح والمباشر فى تحسن حياة المواطنين.

 

وأضاف التقرير البرلمانى، أنه من المعوقات التى تواجه هذه الوزارة هى استقلالية المحافظات وكثرة التفاصيل لبرامج المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا حتى يتم تعديل الموازنات المقدمة للمحافظات لتصل لمجلس النواب بالتفاصيل الموجودة فى المرفقات.


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