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الأحد، 17 يونيو 2018 12:57 م
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تايم: فصل 2000 طفل عن عائلاتهم فى إطار حملة ترامب على الهجرة عبر الحدود

الأحد، 17 يونيو 2018 12:44 م
تايم: فصل 2000 طفل عن عائلاتهم فى إطار حملة ترامب على الهجرة عبر الحدود هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن نحو ألفى طفل تم فصلهم عن عائلاتهم خلال فترة ستة أسابيع بين شهرى أبريل ومايو الماضيين فى ظل حملة إدارة ترامب على الهجرة غير الشرعية بسياسة عدم التسامح إزاء فصل العائلات على الحدود.

 

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أنه فى الفترة بين 19 أبريل وحتى 31 مايو، تم فصل 1995 طفل عن 1940 من البالغين من قبل دورية الحدود الأمريكية. وتمثل الأرقام العائلات التى تم فصلها بسبب الدخول غير الشرعى، وانتهاكات الهجرة، والسلوك الإجرامى المحتمل من قبل أحد الأبوين وحالات أخرى لم يستطع المسئولون التحقق من الصلة العائلية فيها، بحسب ما ذكر المتحدث.

 

وكان وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز، قد أعلن أوائل مايو الماضى أن المسئولين سيقومون بفصل الآباء والأطفال الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير قانونى مع مقاضاة الآباء لاتهامهم بارتكاب جنحة فيدرالية.

 

من جانبه، انتقد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى أى إي" ووكالة الأمن القومى سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة وشبهها بسياسة ألمانيا النازية.

 

وقال فى تغريدة على تويتر، إن حكومات أخرى قد فرقت أمهات وأطفال، وأرفقها بصورة بالأبيض والأسود لمعسكر أوشفيتز للإبادة فى عهد ألمانيا النازية. وانضم هايدن بتلك التغريدة إلى عدد متزايد من المنتقدين لسياسة فصل العائلات المهاجرة التى ألقى ترامب اللوم مرارا فيها على المشرعين الديمقراطيين.

 

 


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