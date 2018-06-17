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بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدًا إيطاليًا يبدأ زيارته لمسار العائلة المقدسة بمصر

الأحد، 17 يونيو 2018 02:10 م
بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدًا إيطاليًا يبدأ زيارته لمسار العائلة المقدسة بمصر بطريرك الكاثوليك
سارة علام
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يستقبل البطريرك الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك مساء اليوم بمقر  كلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي وفدًا إيطاليًا جاء إلى مصر لزيارة مسار العائلة المقدسة ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الكنيسة اليوم 

يشمل البرنامج زيارة لبعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وكذلك لبعض الأديرة ولكلية العلوم الانسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالإضافة إلى لقاء بعض الشخصيات العامة والكنسية.

تأتي تلك الزيارة في مستهل البرنامج التجريبى لرحلة العائلة المقدسة، بعدما نظمت مؤسسة أنيتالسى الإيطالية رحلة فى فبراير الماضى لوفد إعلامى إيطالى، على أن تستقبل البلاد وفدًا جديد فى الفترة من اليوم وحتى لـ21 يونيو الجارى ويعلن عنها بمقر راديو الفاتيكان.

 

 


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بطريرك الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحق

رحلة العائلة المقدسة




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