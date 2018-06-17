القبض على تشكيل عصابى شرع فى سرقة مخزن أحذية بمصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد- أحمد إسماعيل

القى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة القبض على تشكيل عصابى،عقب شروعه فى سرقة مخزن أحذية فى منطقة مصر القديمة،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من المواطن وجيه محرم محمد عبد السلام سن 53 صاحب شركة للاستيراد والتصدير أرض الجمعية ـ دائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من الاحذية تقدر بمبلغ 20 الف جنية من داخل المخزن ملكة الكائن ارض الجمعية ـ بذات الدائرة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين وجود اثار تكسير وثقب بحائط المخزن محل الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر الازم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن،وراء ارتكاب الواقعة كل من ع.ع 25 عاطل ومقيم عزبة ابو قرن ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 856 لسنة 2013م مصر القديمة " مشاجرة "،وع. م 18 عاطل ومقيم بذات العنوان " دون السوابق "،و أ. اسن 18 عاطل ومقيم بذات العنوان " دون السوابق " .

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة ، وقرر الاول انه نظرا لإقامته بجوار المخزن التابع للشركة محل الواقعة وعلمه بتخزين كميات كبيرة من البضائع بداخلة خطط لسرقة محتوياته ، وفى سبيل ذلك اعد أدوات عبارة عن ( مطرقة , مسمار تكسير ) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة واستعان بالمتهان الثاني والثالث وتمكنوا من تكسير جزء من الحائط الخلفي للمخزن والدخول منه والاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين.

تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات والادوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة،باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة ،تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي،وتولت النيابة العامة التحقيق