القاهرة تدرس وضع رقم لتلقى شكاوى المواطنين على مصلق أجرة السيرفيس

ماجد تمراز

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة تدرس إضافة رقم الخط الساخن وأرقام الشكاوى الخاصة بالمحافظة، بجوار قيمة التعريفة، على الملصق الذى سيتم لصقه فى الزجاج الأمامى لكل سيارة سيرفيس، وذلك لإجبار السائق على الالتزام وعدم التلاعب فى الأجرة تحت أى ظرف.

كان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد شدد على ضرورة تعزيز تواجد القوات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمحافظة داخل المواقف والتنسيق الكامل مع رجال مشروع النقل الجماعي بالقاهرة بمواقف السرفيس والأقاليم، وشن حملات مكثفة لفرض الانضباط داخل المواقف الرسمية، ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار فى غير الأماكن المخصصة لهم.

كما شدد المحافظ على إلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلانى على واجهة السيارة ومن الخلف محدد به خط السير وقيمة التعريفة .

وطالب مدير مشروع السرفيس، بعودة الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها، وتكليف شركات متخصصة لنظافتها وصيانتها وتوفير وسائل الراحة لروادها من الركاب، من خلال وجود مظلات ودورات مياه حديثة ولائقة وكافتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات.