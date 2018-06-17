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الأحد، 17 يونيو 2018 04:39 م
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السيطرة على حريق نشب داخل شقة فى الإسكندرية دون إصابات

الأحد، 17 يونيو 2018 03:29 م
السيطرة على حريق نشب داخل شقة فى الإسكندرية دون إصابات العقار المحترق - صورة أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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أكد حى وسط بمحافظة الإسكندرية، السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية.
 
 
وأشار بيان صادر اليوم الأحد، أنة نشب حريق منذ قليل، بالعقار الكائن بـ 47 شارع البلينا محرم بك بشقة بالدور الأرضى بدون حدوث إصابات أو إتلافات جسيمة بالشقة، حيث تمت السيطرة على الحريق بواسطة الدفاع المدنى بوجود شركات الغاز والكهرباء وقسم شرطة محرم بك، حيث أن العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية ولم يؤثر الحريق على باقى شقق العقار. 
 
 
جاء ذلك وفقا لتوجيهات بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، وياسر أحمد عبد الرحيم سكرتير عام الحى ومتابعة محمد عيد معاون رئيس الحى للإزالات ومدير إدارة الأزمات.
 
 

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