الرقابة على الصادرات تُصدر 32901 شهادة منشأ خلال مايو الماضى

كتب إسلام سعيد

قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار عدد 32901 شهادة منشأ خلال شهر مايو 2018 وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالإتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتى تمنح للصادرات المصرية وكانت هذة الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا، MERCSOUR، EUR1، FORM-A، وغيرها.

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 329 شهادة واردة وعدد 71 شهادة صادرة عن نفس الفترة.

كما تقوم الهيئة بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس - الأردن - الكويت – السعودية - دول أغادير مشروع المساعدات الفنية) فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.