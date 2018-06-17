video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 10:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه جازان

الأحد، 17 يونيو 2018 09:26 م
التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه جازان صاروخ - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، أن التحالف العربي "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي" رصدت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه مدينة جازان.

وأوضحت أن الصاروخ الذى أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه مدينة جازان سقط فى منطقة نائية وأصاب شخصا.

وأشارت إلى أن هذا العمل العدائى يثبت تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي بقدرات نوعية فى تحدٍ فاضح وصريح للقرات الدولية، بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمى والدولى، موضحة أن إطلاق الصاروخ تم بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات ترحب بجهود المبعوث الأممى لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة

فيديو .. لحظة استهداف طاقم قناة العربية فى اليمن بقذيفة حوثية

الجيش اليمنى يسقط طائرة تجسس تابعة لميليشيا الحوثى فى الحديدة

التحلف العربى

صاروخ باليستيا

ميليشيات الحواثى

جازران




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة