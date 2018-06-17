التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه جازان

كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، أن التحالف العربي "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي" رصدت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه مدينة جازان.

وأوضحت أن الصاروخ الذى أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه مدينة جازان سقط فى منطقة نائية وأصاب شخصا.

وأشارت إلى أن هذا العمل العدائى يثبت تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي بقدرات نوعية فى تحدٍ فاضح وصريح للقرات الدولية، بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمى والدولى، موضحة أن إطلاق الصاروخ تم بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.