"البيئة": رياح مثيرة للأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ومنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، التى تشير إلى توقع نشاط للرياح على السواحل الشرقية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للأتربة أحياناً على فترات متباعدة.

وأوضحت وزارة البيئة أنه قد تؤثر هذه العوامل الجوية المتغيرة سلباً على جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة المثارة.

ومن جانبها، فإن وزارة البيئة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.

وأكدت وزارة البيئة، فى بيان، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .