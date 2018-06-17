video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 03:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: ارتفاع استهلاك البنزين لـ7 ملايين طن خلال 10 سنوات بسبب انخفاض سعره

الأحد، 17 يونيو 2018 02:06 م
البترول: ارتفاع استهلاك البنزين لـ7 ملايين طن خلال 10 سنوات بسبب انخفاض سعره بنزين - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن ارتفاع استهلاك البنزين خلال 10 سنوات الأخيرة من 3 ملايين طن سنويا إلى 7 ملايين طن، بما يقترب من 10 مليارات لتر بنزين سنويا، وذلك بسبب دخول مستهلكين كثيرين للغاية للسوق ومنها التوك توك، بالإضافة إلى أنماط استهلاكية الغريبة القائمة على انخفاض أسعار البنزين.

 

وأشار المسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن خطوة خفض الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية من شأنها العمل على ترشيد استهلاك المواطنين من الوقود، وخاصة البنزين والسولار، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك من شأنه تأخير أى قرارات مستقبلية قد تتضمن زيادات جديدة لأسعار الوقود.

 

وأضاف المسئول: "كلما قل الاستهلاك المحلى من الوقود "أو تم ترشيده"، كلما قل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعنى انخفاض التكلفة التى تتحملها الدولة فى دعم المنتجات البترولية، وخاصة فى ظل ثبات الإنتاج المحلى من البترول.

 

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين : بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80.. 5.50 جنيه للتر

 

أما الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 4 محاضر ضد محطات بنزين بأسيوط من بينها محطة أغلقها صاحبها

الهيئة العامة للبترول

البنزين

اسعار البنزين

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة