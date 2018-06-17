البترول: ارتفاع استهلاك البنزين لـ7 ملايين طن خلال 10 سنوات بسبب انخفاض سعره

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن ارتفاع استهلاك البنزين خلال 10 سنوات الأخيرة من 3 ملايين طن سنويا إلى 7 ملايين طن، بما يقترب من 10 مليارات لتر بنزين سنويا، وذلك بسبب دخول مستهلكين كثيرين للغاية للسوق ومنها التوك توك، بالإضافة إلى أنماط استهلاكية الغريبة القائمة على انخفاض أسعار البنزين.

وأشار المسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن خطوة خفض الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية من شأنها العمل على ترشيد استهلاك المواطنين من الوقود، وخاصة البنزين والسولار، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك من شأنه تأخير أى قرارات مستقبلية قد تتضمن زيادات جديدة لأسعار الوقود.

وأضاف المسئول: "كلما قل الاستهلاك المحلى من الوقود "أو تم ترشيده"، كلما قل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعنى انخفاض التكلفة التى تتحملها الدولة فى دعم المنتجات البترولية، وخاصة فى ظل ثبات الإنتاج المحلى من البترول.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين : بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80.. 5.50 جنيه للتر

أما الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.