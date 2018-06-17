video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 04:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: 5000 عائلة نازحة فى محافظة الحديدة اليمنية بسبب الحرب

الأحد، 17 يونيو 2018 03:25 م
الأمم المتحدة: 5000 عائلة نازحة فى محافظة الحديدة اليمنية بسبب الحرب المعارك فى الحديدية -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

دفعت أعمال العنف فى محافظة الحديدة فى غرب اليمن حيث تدور معارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، نحو خمسة آلاف عائلة للنزوح فى يونيو الحالى، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان 4458 أسرة يمنية نزحت من منازلها فى ست مناطق مختلفة فى محافظة الحديدة منذ بداية الشهر الحالى، وخسرت 36 عائلة مصدر زرقها بعدما تعرضت المزارع التى تعمل فيها إلى أضرار جراء المعارك.

وكانت القوات الموالية للحكومة بدأت فى مايو الماضى عملية كبيرة على الساحل الغربى لليمن، توّجتها الأربعاء بإطلاق هجوم واسع على مدينة الحديدة، مركز المحافظة.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدى الحرب فى مدينة الحديدة إلى وقف تدفق المساعدات عبر مينائها، لكن السعودية والإمارات سعتا إلى طمأنة المجتمع الدولى عبر إعلان خطة لنقل المساعدات فى حال توقف العمل فى الميناء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار الدولار واليورو

سعر الدولار اليوم الأحد 17-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

سعر اليورو اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار العملة الاوروبية

ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الأحد

اخبار عربيه

اليمن

الحديديه

محافظه الحديديه

الحوثيون




لا تفوتك
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة