الأمم المتحدة: 5000 عائلة نازحة فى محافظة الحديدة اليمنية بسبب الحرب

(أ ف ب)

دفعت أعمال العنف فى محافظة الحديدة فى غرب اليمن حيث تدور معارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، نحو خمسة آلاف عائلة للنزوح فى يونيو الحالى، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان 4458 أسرة يمنية نزحت من منازلها فى ست مناطق مختلفة فى محافظة الحديدة منذ بداية الشهر الحالى، وخسرت 36 عائلة مصدر زرقها بعدما تعرضت المزارع التى تعمل فيها إلى أضرار جراء المعارك.

وكانت القوات الموالية للحكومة بدأت فى مايو الماضى عملية كبيرة على الساحل الغربى لليمن، توّجتها الأربعاء بإطلاق هجوم واسع على مدينة الحديدة، مركز المحافظة.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدى الحرب فى مدينة الحديدة إلى وقف تدفق المساعدات عبر مينائها، لكن السعودية والإمارات سعتا إلى طمأنة المجتمع الدولى عبر إعلان خطة لنقل المساعدات فى حال توقف العمل فى الميناء.