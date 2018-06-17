استمرار العروض المجانية بحديقة الأزهر فى آخر أيام عيد الفطر المبارك

كتب إبراهيم سالم

واصلت حديقة الأزهر بالقاهرة استقبال زوارها خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث فتحت الحديقة أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم لتغلق عند العاشرة مساءا، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لقضاء أسعد الأوقات خلال آخر أيام عيد الفطر المبارك.

وحرصت الحديقة على تقديم العروض المجانية خلال آخر أيام العيد، والتى تنوعت ما بين عرض المزمار البلدى، وعرض الفلكلور الشعبى، وعرض التنورة الشعبى، وتشغيل النافورة الراقصة فى مدخل الحديقة والنافورات المنتشرة داخل الحديقة.