video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 10:31 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار العروض المجانية بحديقة الأزهر فى آخر أيام عيد الفطر المبارك

الأحد، 17 يونيو 2018 10:02 ص
استمرار العروض المجانية بحديقة الأزهر فى آخر أيام عيد الفطر المبارك حديقة الأزهر - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
واصلت حديقة الأزهر بالقاهرة استقبال زوارها خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث فتحت الحديقة أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم لتغلق عند العاشرة مساءا، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لقضاء أسعد الأوقات خلال آخر أيام عيد الفطر المبارك.
 
وحرصت الحديقة على تقديم العروض المجانية خلال آخر أيام العيد، والتى تنوعت ما بين عرض المزمار البلدى، وعرض الفلكلور الشعبى، وعرض التنورة الشعبى، وتشغيل النافورة الراقصة فى مدخل الحديقة والنافورات المنتشرة داخل الحديقة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حديقة الحيوان: نتوقع وصول عدد الزوار بنهاية اليوم لـ60 ألفًا

فى ثانى أيام عيد الفطر.. إقبال الزائرين يزداد مع نهاية اليوم بسبب ارتفاع الحرارة.. "الطفطف" وسيلة الزوار للتنقل داخل حديقة الحيوان.. نافورة الأزهر تجذب الأطفال هربا من سخونة الجو.. "الفسطاط": 25 ألف زائر اليوم

حديقة حيوان "النزهة" بالإسكندرية تستقبل 17 ألف زائر فى ثانى أيام عيد الفطر

حديقة الازهر

احتفالات عيد الفطر المبارك

عيد الفطر

القاهرة

الجيزة




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة