video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 05:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وفاة محافظ بنك السودان المركزى بأزمة قلبية

السبت، 16 يونيو 2018 05:14 م
وفاة محافظ بنك السودان المركزى بأزمة قلبية محافظ بنك السودان المركزى حازم عبد القادر
الخرطوم (رويترز)
إضافة تعليق

أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزى حازم عبد القادر والقصر الرئاسى السودانى اليوم السبت وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا.

وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب فى البنك المركزى من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك فى ديسمبر 2016.

وقالت عائلته إنه لم يكن يعانى من أى مرض، وعبد القادر له 6 من الأبناء.

ويعانى اقتصاد السودان من نقص فى العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء للدولار مما دفع بنك السودان المركزى لخفض العملة إلى نحو 30 جنيه مقابل الدولار فى وقت سابق هذا العام من 6.7 جنيه للدولار فى أواخر ديسمبر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تدعو إلى التحقيق فى أموال الحرب بجنوب السودان المستثمرة بكينيا

زعيم المتمردين بجنوب السودان يقبل دعوة إثيوبيا لإجراء محادثات مع الرئيس سلفا كير

جنوب السودان يصدر فئة أعلى من العملة الورقية مع استمرار التضخم

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

البنك المركزى السودانى




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة