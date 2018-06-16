وزير المالية لـ"اليوم السابع": أنجزنا 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادى

كتب - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، إنه بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية اليوم، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والمستمر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل.

وأكد وزير المالية، أن حجم الدعم بكافة أشكاله فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مؤكدًا أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة.