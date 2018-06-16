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وزير المالية الروسي: الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لتحسين الخدمات العامة

السبت، 16 يونيو 2018 07:20 م
وزير المالية الروسي: الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة لتحسين الخدمات العامة بوتين
(أ ش أ)
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قال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسى أنطون سيليانوف، اليوم السبت، إن الأموال الإضافية المتحصلة من رفع ضريبة القيمة المضافة سيتم صرفها على الاحتياجات الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.

ونقلت وكالة (تاس) للأنباء عن سيليانوف قوله إن "تلك الأموال سيتم استثمارها بشكل أساسى فى تلك القطاعات الاجتماعية، وقد شرعنا فى العمل على تحقيق مستوى جديد من الجودة فى الخدمات العامة بتلك القطاعات، لاسيما فى قطاع الصحة، فى غضون ست سنوات".

وطرحت الحكومة الروسية، أمس الأول الخميس، مقترحا برفع ضريبة القيمة المضافة إلى نسبة 20% من 18% اعتبارًا من 2019؛ ومن المخطط تخصيص تلك الأموال الإضافية لتنمية البنية التحتية وقطاعات جديدة من الاقتصاد؛ وتقدّر قيمة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة بـ 620 مليار روبل.

 


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