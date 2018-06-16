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وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع فى المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود

السبت، 16 يونيو 2018 03:34 م
وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع فى المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة بجاردن سيتى لمتابعة تطورات الأوضاع فى المحافظات عقب إعلان وزارة البترول الزيادات الجديدة فى أسعار المنتجات البترولية.
 
واطمأن شعراوى من تقارير غرفة العمليات على توافر جميع المنتجات البترولية المختلفة سواء البنزين أو السولار فى محطات الوقود وكذا البوتاجاز فى المستودعات، وأجرى عددا من الاتصالات مع بعض المحافظين وطالبهم بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، مع ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات، أومحاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار سواء لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة. 
 
كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية رصد أى مناطق تشهد تكدسات أو زحام بالمحافظات لزيادة حصص المواد البترولية إليها والتعامل مع أى مشكلات طارئة. 
 
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية سرعة انتهاء كافة المحافظات من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وضرورة طباعة التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة بصورة واضحة لكافة المواطنين،  وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة.
 
وأكد وجود تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والمحافظات وكافة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.
 
كما طالب الوزير من المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للتطورات على أرض المحافظات وتفعيل غرفة العمليات بكل محافظة وتشديد الرقابة. 
 
وأكد استمرار رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين وسرعة حلها.
 
 

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