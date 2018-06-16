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وزير البترول يجرى جولة لمتابعة انتظام تدفق البوتاجاز والوقود

السبت، 16 يونيو 2018 01:15 م
وزير البترول يجرى جولة لمتابعة انتظام تدفق البوتاجاز والوقود وزير البترول خلال جولة تفقدية لمصانع البوتاجاز ومستودعات الوقود
كتب أحمد أبو حجر
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أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات الوقود.
 
وزير البترول خلال جولة تفقدية لمصانع البوتاجاز ومستودعات الوقود
وزير البترول خلال جولة تفقدية لمصانع البوتاجاز ومستودعات الوقود
 
وشملت الجولة، كل من شركة أنابيب البترول ومعمل القاهرة لتكرير البترول ومستودعات شحن المنتجات البترولية التابعة لشركة التعاون للبترول وشركة موبيل بمنطقة مسطرد، إضافة إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بالقطامية التابع لشركة بتروجاس وغرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول، حيث تأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام حركة تداول ونقل المنتجات البترولية وتوافرها بالسوق المحلى.
 
رافق الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، خلال الجولة الرئيس التنفيذى لهيئة البترول  ونائبيه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية ورؤساء شركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.
 
وزير البترول يتابع تدفق الوقود للأسواق
وزير البترول يتابع تدفق الوقود للأسواق
 
وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المتابعة الميدانية لمواقع العمل تأتى فى إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتهنئتهم بعيد الفطر، ومتابعة وتفقد ظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام وتوافر إمدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز وانتظام حركة التداول والشحن وعلى استمرار العمل بكامل الطاقة الإنتاجية خلال أيام أجازة العيد.
 
وزير البترول يتفقد مستودعات الوقود
وزير البترول يتفقد مستودعات الوقود
كما شملت الجولة التى قام بها وزير البترول، غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول حيث تابع على الطبيعة موقف تدفق إمدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات توزيع الوقود والتى يجرى متابعتها ورصدها لحظيا من خلال غرفة العمليات بالهيئة.
 
وزير البترول يتفقد مصانع البوتاجاز
وزير البترول يتفقد مصانع البوتاجاز
 

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