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وزير البترول: ارتفاع فاتورة دعم الوقود لـ125 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

السبت، 16 يونيو 2018 09:57 ص
وزير البترول: ارتفاع فاتورة دعم الوقود لـ125 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى الوقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة أسعار النفط العالمية ساهمت فى رفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 الذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى  بدلا من 110 التى كانت مخصصة لقيمة الدعم الوقود فى بداية العام المالى.

وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن دعم الوقود يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها.

وبحسب بيان وزارة البترول فإن قيمة الدعم تتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وكانت الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجازالمنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.


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