وزيرة البيئة تتفقد تجمعا عشوائيا للمخلفات بجوار مصنع طرة الأسمنت

كتبت: آية دعبس

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، إحدى البؤر العشوائية لتجمع المخلفات بجوار مصنع طرة الأسمنت بطريق الأوتوستراد بعد أن تم رصد اشتغال ذاتى بتلك التجمعات، وذلك بمرافقة اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وفريق عمل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفريق عمل من الهيئة العامة للنظافة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وسيارات المطافئ للموقع والسيطرة على الحريق.

وقالت وزارة البيئة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار منظومة الرصد والمتابعة التى يقوم بتنفيذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بحى المعادى وطرة، وقد وجهت وزيرة البيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحدث، والعمل على وضع خطة عاجلة من قبل هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال الأسبوع الجارى لرفع التراكمات الموجودة بالمنطقة وعرضها على وزارة البيئة، كما وجهت الوزيرة بضرورة الانتهاء من تجمعات القمامة بمنطقة الفسطاط.