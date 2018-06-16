منح ملك تايلاند ملكية مطلقة للأصول المَلكية

بانكوك (أ ف ب)

مُنح ملك تايلاند مُلكية مطلقة لأصول القصر الملكى التى تقدر بمليارات الدولارات بموجب قانون أقر العام الماضى، بحسب "مذكرة تفسير" نادرة نشرتها الذراع المالية للسلالة الحاكمة.

وورث الملك ماها فاجيرالونغكورن إحدى أكبر الثروات فى العالم عندما اعتلى عرش تايلاند إثر رحيل والده فى 2016، بعدما تولى العرش مدى 7 عقود.

ويقول محللون إن سلالة شاكريس هى من أغنى السلالات الملكية فى العالم، وتقدر ثروتها بما بين 30 و60 مليار دولار، علما بأن السلالة لا تصرح علنا بثروتها وهى محمية من التدقيق بموجب قانون منع المساس بالذات المَلكية.

وغالبية أموال السلالة يديرها "مكتب الممتلكات المَلكية"، وهو عبارة عن محفظة كبيرة تشمل ملكيات ضخمة واستثمارات فى شركات كبرى.

وفى يوليو الماضى عدّل المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند، للمرة الأولى منذ 69 عاما، قانونا للممتلكات المَلكية ومنح فايجرالونجكورن سيطرة مطلقة على مكتب الممتلكات المَلكية.

وهى خطوة تندرج ضمن سلسلة خطوات اتخذها فاجيرالونجكورن، منذ توليه العرش، لإحكام سيطرته الشخصية على بيروقراطية القصر وثرواته.

وينص القانون على "وجوب نقل مُلكية كافة الأصول المَلكية وإعادتها إلى صاحب الجلالة، لكى تصبح إدارتها بيد الملك" بحسب مذكرة نشرها موقع مكتب الممتلكات المَلكية على صفحته الأولى.