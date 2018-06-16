مقاتلو طالبان وجنود أفغان يحتفلون بوقف إطلاق نار

رويترز

احتفل جنود أفغان ومقاتلو طالبان، بوقف غير مسبوق لإطلاق النار، في نهاية شهر رمضان، وتبادلوا التهنئة بعيد الفطر، والأحضان والتقاط الصور الذاتية.

كانت حركة طالبان، قد أعلنت وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد، التى بدأت أمس الجمعة، واستثنت من ذلك القوات الأجنبية. ويتداخل وقف إطلاق النار المعلن من جانب طالبان مع وقف لإطلاق النار أعلنته الحكومة ويستمر حتى الأربعاء.

وقال مسعود عزيزى، نائب وزير الداخلية الأفغانى، إن هناك مراقبة لوقف إطلاق النار فى سائر أنحاء البلاد.

وأضاف لـ"رويترز" أنه "لم تحدث هجمات لحسن الحظ".

وقال حكام أقاليم هلمند وقندهار وزابل إن الجانبين ملتزمان بوقف إطلاق النار ولم ترد تقارير بحدوث عنف على مدى أربع وعشرين ساعة.

وعبر الرئيس الأفغانى أشرف غنى عن أمله فى أن يمهد وقف إطلاق النار الطريق لوقف أطول لإطلاق النار، ودعا طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة لميدان القتال.