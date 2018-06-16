محافظة القاهرة: زيادة تعريفة السيرفيس من 15 لـ 20%

ماجد تمراز

كشف اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، عن تفاصيل زيادة تعريفة السرفيس، بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم السبت، موضحا، ان الزيادة فى التعريفة ستكون من 15 : 20%، وفقا لمسافة الخط، وعدد الكيلو مترات التى يقطعها السائق.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وكانت الزيادة على النحو التالى: