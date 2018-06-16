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لو فيجارو: قوات فرنسية خاصة تتواجد على الأرض فى اليمن

السبت، 16 يونيو 2018 12:33 م
لو فيجارو: قوات فرنسية خاصة تتواجد على الأرض فى اليمن الحديدة
رويترز
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نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، عن مصدرين عسكريين، قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض فى اليمن.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هى عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.

وكان مصدر برلماني فرنسى قد قال لـ"رويترز"، في الآونة الأخيرة، إن قوات فرنسية خاصة توجد فى اليمن.

ودخلت قوات تابعة للتحالف العربى مطار مدينة الحديدة اليمنية اليوم السبت فى أكبر معركة منذ تدخل التحالف فى الحرب للتصدى لجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس الجمعة، إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهى التحالف عملياته العسكرية.

وأكدت الوزارة أن فرنسا لا تجرى عمليات عسكرية فى منطقة الحديدة فى هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.

وتدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا التحالف العربى في الصراع اليمنى وتمد السعودية والإمارات بالأسلحة.

 

 

 


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