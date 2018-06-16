للشباب.. 5 نقاط يجب معرفتها عند وضع خطة مشروعك الخاص

كتب : مصطفى عبد التواب

قال مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه على الشاب الحالم بإنشاء مشروعه الخاص تعلم كيفية صناعة خطة عمل مشروعة والتى حددها رواد 2030 فى 5 نقاط.

1-تحديد المشروع المقترح والاحتياجات المتوقعة والوضع الحالى له

2-تحليل شامل للمنتج أول الخدمة المقترحة والناتج المقدر للمشروع وأهدافه

3-معرفة آليات تحقيق اهداف المشروع وتاريخ بدء المشروع واستراتيجية التسويق

4-وضع خطة التشغيل وخطة الإدارة والشكل القانونى للمشروع

5-معرفة طرق التغلب على التغيرات المصاحبة وتوقعات الأرباح والموازنة وتقديرات التدفق النقدى



جدير بالذكر أن مشروع رواد 2030، هو مشروع حكومى، اطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتشجيع الشباب على امتلاك مشرعاتهم الخاصة، وعدم الانتظار فى طابور انتظار الوظائف الحكومية.

