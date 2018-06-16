فرنسا تدرس المشاركة فى عملية نزع الألغام عند مداخل مدينة الحديدة اليمنية

باريس أ ش أ

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية،الجمعة، أن فرنسا تدرس المشاركة فى نزع الألغام عند مداخل ميناء الحديدة باليمن بعد انتهاء العمليات العسكرية بهدف تسهيل ايصال المساعدات الانسانية للسكان فى أمان.

و قالت وزارة الجيوش ، إن فرنسا لا تنفذ عملية عسكرية فى منطقة "الحديدة" و ليست جزءا من التحالف المنخرط فى هذا المسرح.

و كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" اشارت الى موافقة فرنسا بطلب من الامارات على ارسال معدات لمساعدة التحالف العربى المناهض للحوثيين على نزع الالغام عند مرفأ الحديدة بعد ان رفضت الولايات المتحدة ذلك.

و يشار الى ان باريس تستصيف فى 27 يونيو مؤتمرا دوليا حول اليمن فى 27 يونيو كان قد تقرر تنظيمه خلال زيارة ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان الى فرنسا فى 10 ابريل الماضى لبحث الاحتياجات الانسانية لليمن.

فيما دعا الرئيس ايمانويل ماكرون الثلاثاء-فى اتصال مع ولى عهد ابو ظبى الشيخ محمد بن زايد- اطراف النزاع الى التحلى بضبط النفس و حماية السكان المدنيين.