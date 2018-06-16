عامل يعثر على رضيعة أمام المقابر بمركز الجمالية فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

عثر عامل بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، أمام المقابر بالقرية وبها الحبل السرى.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديريه، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المطرية، من المدعو "جمال أ.م" 45 سنة عامل، ومقيم قرية "العصافرة " دائرة المركز، بالعثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة بها "الحبل السرى" ملقاة أمام مقابر القرية، ترتدى ملابس أطفال، ولاتوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت تكليف مفتش الصحة بتسمية الطفلة بإسم رباعى، والكشف الطبى عليها، وإتخاذ ما يلزم من تدابير رعايتها الصحية، وإستخراج شهادة ميلاد للطفلة، وإيداعها بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال حديثى الولادة، على أن يتم إنشاء بطاقة صحية لها.