ضبط 13 متسولا يرتدون ملابس عمال هيئة نظافة الجيزة فى أول أيام العيد

أكد يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، أن الهيئة كثفت من حملاتها خلال عيد أول الفطر المبارك لضبط المتسولين الذين يرتدون ملابس عمال النظافة بالهيئة، لاستغلال المواطنين.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالجيزة، لـ"اليوم السابع" أنه شن عدة حملات على الشوارع الرئيسية بالجيزة، وتمكن من ضبط 13 متسول بملابس هيئة النظافة ومعهم مبالغ مالية كبيرة، ناتج أعمال التسول، وتم تسليمعم لقسم الشرطة وتحرير محاضر لهم.

وأضاف فايد أن هؤلاء المتسولين يسئون لعمال الهيئة، مشيرا إلى أنه اكتشف وجود تواصل بين المتسولين، حيث إنهم يبلغون أنفسهم بالحملات فور نزولها الشارع، لذلك يحاولون التهرب من لحملات.