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ضبط صاحب محطة وقود وعامل لرفضهما بيع البنزين للمواطنين بمنيا القمح

السبت، 16 يونيو 2018 10:11 ص
ضبط صاحب محطة وقود وعامل لرفضهما بيع البنزين للمواطنين بمنيا القمح اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض علي مالك محطة وقود وعامل بالمحطة، لامتناعهما عن بيع الوقود مساء أمس، للمواطنين لبيعه بالأسعار الجديدة اليوم، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

وكان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمود رشاد، الضابط بمباحث التموين بالشرقية، من ضبط " محمد ح ع" 60 سنة صاحب محطة الطاقة بندر منيا القمح، و"صبري إ س" 62 سنة، القائم بأعمال البيع بالمحطة، وذلك لقيامهما مساء أمس، بالامتناع عن بيع المواد البترولية بالمحطة، ترقبا لارتفاع سعر الوقود والبيع بالسعر الجديد.

وتم ضبط 6600 لتر بنزين 80، و9900 لتر بنزين 92 و5900 لتر سولار، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1508 جنح منيا القمح لسنة 2018.

 

 

 

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