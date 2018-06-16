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صور.. مقاتلو طالبان لأول مرة فى العاصمة الأفغانية بدون أسلحة

السبت، 16 يونيو 2018 05:10 م
صور.. مقاتلو طالبان لأول مرة فى العاصمة الأفغانية بدون أسلحة مقاتلو طالبان
كتب عبد الوهاب الجندى
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دخل مقاتلو طالبان، العاصمة الأفغانية كابول لأول مرة، مستغلين هدنة وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وظهر مقاتلو حركة طالبان، وهم يرتدون غطاء الرأس التقليدى ونظارات شمسية، لحظة دخولهم بوابات كابول فى جنوب وجنوب شرق المدينة.

وتسبب دخول عناصر الحركة العاصمة فى إحداث زحام مرورى حيث توقف الناس لالتقاط صور للمقاتلين وراياتهم، وهم غير مسلحين لأنهم سلموا أسلحتهم عند المداخل، وفق وسائل إعلام أفغانية.

وقالت وسائل إعلام أفغانية، إن وزير الداخلية الأفغانى "ويس أحمد بارماك" التقى مع مقاتلين من حركة طالبان فى العاصمة كابول اليوم السبت، وهو ما كان احتمالا غير قابل لمجرد التفكير قبل أسبوعين فقط.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعى الجنود ومقاتلى طالبان المبتهجين وهم يتبادلون الأحضان والتهنئة بمناسبة العيد فى إقليم لوجار جنوبى كابول وإقليم زابل بجنوب البلاد وميدان وردك فى الوسط.

وأعلنت حركة طالبان أفغانستان، هدنة وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك سوف تنتهى غداً الأحد، واليوم أعلن الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى فى خطاب وجهه للشعب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع الحركة.

الترحيب بعناصر طالبان
الترحيب بعناصر طالبان

 

التقاط الصور
التقاط الصور

 

رايات طالبان
رايات طالبان

 

عناصر طالبان في كابول
عناصر طالبان في كابول

 

عنصر من طالبان في العاصمة
عنصر من طالبان في العاصمة

 


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