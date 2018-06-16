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صور.. عراقيون يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر بمدينة النجف

السبت، 16 يونيو 2018 11:56 ص
صور.. عراقيون يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر بمدينة النجف توافد العراقيين على المقابر
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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زار المواطنون العراقيون صباح اليوم السبت، مقابر "وادى السلام" فى مدينة النجف خلال اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك.

وكان المجمع الفقهى العراقى  قد أعلن أن أمس الجمعة، أول أيام عيد الفطر فى البلاد.

والمجمع الفقهى العراقى الذى يتخذ من جامع أبى حنيفة ببغداد مقرا له، يتبعه عدد من أبناء السنة، إلا أن الوقف السنى يمثل الجهة الرسمية.

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية، وبينها الوقف السنى والمرجعية الشيعية فى العراق، قد دعت لتحرى هلال شوال مساء الخميس الماضى.

توافد مواطنى العراق
توافد مواطنى العراق

 

جانب من توافد العراقيين
جانب من توافد العراقيين

 

امرأة عراقية خلال تواجد الأهالى على المقابر
امرأة عراقية خلال تواجد الأهالى على المقابر

 

 

 


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