صور.. عراقيون يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر بمدينة النجف

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

زار المواطنون العراقيون صباح اليوم السبت، مقابر "وادى السلام" فى مدينة النجف خلال اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك.

وكان المجمع الفقهى العراقى قد أعلن أن أمس الجمعة، أول أيام عيد الفطر فى البلاد.

والمجمع الفقهى العراقى الذى يتخذ من جامع أبى حنيفة ببغداد مقرا له، يتبعه عدد من أبناء السنة، إلا أن الوقف السنى يمثل الجهة الرسمية.

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية، وبينها الوقف السنى والمرجعية الشيعية فى العراق، قد دعت لتحرى هلال شوال مساء الخميس الماضى.



توافد مواطنى العراق



جانب من توافد العراقيين