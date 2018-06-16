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صور.. حملة مفاجئة لرئيس جهاز حماية المستهلك على مواقف الميكروباص بالشرقية

السبت، 16 يونيو 2018 09:53 م
صور.. حملة مفاجئة لرئيس جهاز حماية المستهلك على مواقف الميكروباص بالشرقية رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص
كتب مدحت وهبة
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قاد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، حملة مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود بالزقازيق ومنيا القمح وأبو كبير بمحافظة الشرقية للاطمئنان على توافرالمواد البترولية، وكذلك التأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، رافقه فى الحملة  مباحث التموين وإدارة المرور والأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمحافظة الشرقية. 
 
كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك مواقف الميكروباص وحذر السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما طالب المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ  على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك  "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ذلك فى إطار مصلحة المستهلك، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربو عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون بمثابة رادع لأى سائق تسول له نفسه زيادة تعريفه الأجرة دون أى مبررات.
 
 
وشدد عبد المعطى، على تكثيف الحملات الرقابية وأنه جارٍ متابعة تعريفة الأجرة المقررة من قبل الجهات المعنية،  والمرور المفاجئ على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وانه فى حالة مخالفة أى سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (1)
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (2)
رئيس جهاز حماية المستهلك

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (3)
رئيس جهاز حماية المستهلك 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (4)
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (5)
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (6)
رئيس جهاز حماية المستهلك

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (7)
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (8)
رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (9)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتحدث مع المواطنين

 

رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حملته المفاجئة على موقف الميكروباص (10)
رئيس جهاز حماية المستهلك 

 

 


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

الزقازيق

مواقف الميكروباص




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