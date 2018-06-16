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السبت، 16 يونيو 2018 03:03 م
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صور.. الفسطاط حديقة الغلابة فى عيد الفطر.. وتذكرة الدخول بـ3 جنيهات

السبت، 16 يونيو 2018 01:27 م
صور.. الفسطاط حديقة الغلابة فى عيد الفطر.. وتذكرة الدخول بـ3 جنيهات حديقة الفسطاط
كتب إبراهيم سالم - تصوير خالد كامل
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فتحت حديقة الفسطاط بالقاهرة أبوابها صباح اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمام المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال العروض التي تقدمها الحديقة في الأيام الثلاثة، لتشهد ثاني أكبر إقبال من بين الحدائق والمتنزهات الكبري، وذلك لانخفاض سعر تذكرة الدخول للحديقة والني تبلغ 3 جنيهات للفرد فوق 5 سنوات.
 
تتميز الحديقة بثبات سعر تذكرة الدخول منذ عام 2009 وحتي الآن، إلى جانب احتوائها على ملاهي أطفال، وصل سعر التذكرة بها 2 جنيه، إلى جانب الملاهي الكهربائية والدراجات، وعرض مسرح الأطفال "الأراجوز".
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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