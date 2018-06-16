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صور.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابول الأفغانية لـ 26 قتيلا

السبت، 16 يونيو 2018 08:05 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابول الأفغانية لـ 26 قتيلا مصابو تفجيرات افغانستان
كتب عبد الوهاب الجندى
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ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الانتحارية فى العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، إلى 26 قتيلا، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء.

وفجر انتحارى نفسه فى حشد يضم عناصر من طالبان وقوات الأمن ومدنيين كانوا يحتفلون بوقف غير مسبوق لإطلاق النار فى أفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن التفجير، وقالت وكالة أنباء أعماق الناطقة باسم التنظيم إن الهدف كان "تجمعا للقوات الأفغانية" ولكنها لم تذكر تفاصيل، ونفت طالبان من قبل أى دور لها فى التفجير.

 

مصاب يتم نقله
مصاب يتم نقله

 

مصابو التفجير
مصابو التفجير

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 


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