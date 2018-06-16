video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

شينزو آبي يؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي

السبت، 16 يونيو 2018 02:54 م
شينزو آبي يؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ف ب
إضافة تعليق

دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم السبت، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون إلى تجاوز الارتياب المتبادل، مؤكدا أن جهودا تجرى لعقد قمة.

وفى مقابلة تلفزيونية، اوضح آبى أن حكومته اتصلت بالجانب الكورى الشمالى "عبر قنوات مختلفة" لعقد لقاء مع كيم.

وخلال قمة تاريخية فى سنغافورة مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بدا كيم، كما ذكرت وسائل اعلام يابانية، مستعدا للقاء آبى. وذكرت صحيفة "سانكاى" "خلال القمة قال كيم لترامب أستطيع أن التقى رئيس الوزراء شينزو آبى".

وتريد اليابان التى بقيت بعيدة عن النشاط الدبلوماسى الكثيف فى الأشهر الأخيرة، أن تعالج مع بيونج يانج مسألة الرعايا اليابانيين، الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون فى السبعينيات والثمانينيات لتدريب جواسيس، وتعتبر هذا الموضوع إحدى اولوياتها.

وقال آبى "أريد ان اقوم بخطوة إلى الأمام وأحل مسألة (عمليات الخطف) عندما يتجاوز كل منا ارتيابنا المتبادل". وكان آبى تحدث علانية عن استعداده للقاء كيم لمناقشة هذا الموضوع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تعد للقاء بين "كيم جونج أون" و"شينزو آبى"

مصدر حكومى يابانى: طوكيو تسعى لعقد قمة بين شينزو آبى وكيم جونج أون

شينزو آبى: مصير اليابان كدولة بحرية مهدد بدون خفر السواحل

شينزو آبى

اليابان

رئيس وزراء اليابان

كوريا الشمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة