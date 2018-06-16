شينزو آبي يؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري الشمالي

أ ف ب

دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم السبت، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون إلى تجاوز الارتياب المتبادل، مؤكدا أن جهودا تجرى لعقد قمة.

وفى مقابلة تلفزيونية، اوضح آبى أن حكومته اتصلت بالجانب الكورى الشمالى "عبر قنوات مختلفة" لعقد لقاء مع كيم.

وخلال قمة تاريخية فى سنغافورة مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بدا كيم، كما ذكرت وسائل اعلام يابانية، مستعدا للقاء آبى. وذكرت صحيفة "سانكاى" "خلال القمة قال كيم لترامب أستطيع أن التقى رئيس الوزراء شينزو آبى".

وتريد اليابان التى بقيت بعيدة عن النشاط الدبلوماسى الكثيف فى الأشهر الأخيرة، أن تعالج مع بيونج يانج مسألة الرعايا اليابانيين، الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون فى السبعينيات والثمانينيات لتدريب جواسيس، وتعتبر هذا الموضوع إحدى اولوياتها.

وقال آبى "أريد ان اقوم بخطوة إلى الأمام وأحل مسألة (عمليات الخطف) عندما يتجاوز كل منا ارتيابنا المتبادل". وكان آبى تحدث علانية عن استعداده للقاء كيم لمناقشة هذا الموضوع.