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سلطان بن سحيم: نظام الحمدين "مرتزقة" يبحثون عن مصالحهم غير عابئين بالشعب

السبت، 16 يونيو 2018 11:47 ص
سلطان بن سحيم: نظام الحمدين "مرتزقة" يبحثون عن مصالحهم غير عابئين بالشعب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى
كتبت ريهام عبد الله
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قال المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، إن نظام الحمدين يسير بالشعب القطرى إلى كارثة، مشيرا إلى أن النظام المعزول دوليا، يعتمد على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه الشعب.

وكتب بن سحيم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"بينما نظام الحمدين يسير بشعبنا إلى كارثة لا يعلم إلا الله عواقبها، عيد ثالث يمر على بلادي وهي معزولة مقاطعة ..لله در القطريين الصابرين على هذا النظام وجرائمه".

وتابع :"ها هي بلادنا تسير إلى الهاوية، في حين يعتمد النظام المعزول على مرتزقة يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم، غير عابئين بالخطر المحدق الذي يعيشه شعبنا، سيخون بهم المرتزقة يوماً ما أن يغرق المركب".

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 

 


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