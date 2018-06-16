سقوط متهمين سرقا وقتلا وزورا كارنيه مستشار بوزارة العدل

كتب عامر مصطفى

"سرقا وقتلا وزورا"، جرائم فعلها هؤلاء المهتمين الذين سقطوا فى قبضة رجال المباحث مصادفة، عقب تعرف أحد الأشخاص عليهم بسرقة سيارته، الصدفة جاءت عقب رؤية المجنى عليه للمتهمين من خلال كاميرات مراقبة أحد المحال التجارية، ليتعرف عليهم ويبلغ رجال الشرطة، وكذلك بعض أقاربه، الذين حضروا إلى المكان، ولم يعرفوا أن شخصاً منهم سيسقط قتيلاً.

بدأت تفاصيل الواقعة وكما يرويها الشاهد بالقضية "صابر.ب"، أمين شرطة، بأنه انتقل لمحل الواقعة بناء على بلاغ من الشاهد السادس فتقابل مع المجنى عليه المتوفى "حامد.م"، وكلا من شهود الواقعة، وطلب المتهمان اصطحابهما لديوان القسم فامتثل المتهم الثانى لأوامره بينما قرر له المتهم الأول بأنه مستشار بوزارة العدل، وحال تحصل الأخير على سلاح النارى المضبوط من سيارته وأطلق عدة أعيرة نارية محاولاً الفرار وبمطاردته للمتهم الأول وبرفقته المجنى عليه المتوفى اطلق المتهم الأول صوب الأخير عياراً نارياً فأحدث اصابته التى أودت بحياته وواصل محاولة الفرار إلا أنه تمكن من ضبطه وبحوزته السلاح المضبوط.

وأضاف الشاهد محمد نبيل ضابط شرطة أكد بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة منقولات خاصة بالمجنى عليه "محمد. أ"، وكان ذلك ليلاً بالطريق العام من داخل سيارة الأخير عن طريق كسر عقب ذلك قاما بسرقة السلاح النارى المضبوط من سيارة النقيب "محمد على"، وباستطلاع المجنى عليه الأول كاميرات بمحل واقعة السرقة تعرف على المتهماين وتوجهه لإصلاح سيارته أبصر المتهمين فقام بإبلاغ الشرطة والاتصال باهليته شهود الواقعة فحضر "حامد.م" المتوفى، والشهود لتقديم المتهمين إلى قسم الشرطة فحدثت المشادة التى أسفرت عن مقتل الضحية، عقب محاولة هروب المتهمين.

ومن خلال ذلك اتهمت النيابة العامة تتهم النيابة "هشام.خ"، 35 سنة، تاجر ملابس، مقيم الإسماعيلية "محبوس"، و"محمد.أ"، 39 سنة، عامل، مقيم الإسماعيلية، "محبوس"، لانهما قتل المجنى عليه "حامد.م"، عمداً بغير سبق اصرار ولا ترصد بأن اطلق صوبه عياراً نارياً مستخدماً فى ذلك سلاح نارى "مسدس"، قاصداً إزهاق روحه فأحدث ما به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقد اقترنت تلك الجناية، بأن استعمل القوة والعنف مع موظف عمومى وهو أمين شرطة "صابر.ب"، بأن اشهر فى وجهه سلاح نارى "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح، وذلك لحمله بغير حق عن الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه لاتهامه بواقعة سرقة المجنى عليه "محمد.أ"، ولم يبلغ من ذلك مقصده، كما حازا واحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً مسدس فردى الإطلاق، وكذلك ذخيرة، وسرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه محمد السيد.

وأضاف أمر الإحالة هو ليس ن أرباب الوظائف العمومية اشترك مع اخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن قام بإمداد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإثباتها بذلك المحرر ماهراً أياه بأختام منسوبة لتلك الجهة، وإمضاءات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بان اعتد به مقدماً إياه لأحد مأمورى الضبط القضائى.