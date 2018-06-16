زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة تونجا فى المحيط الهادى

سنغافورة (رويترز)

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة تونجا فى المحيط الهادى اليوم السبت.

ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى فى الزلزال الذى كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 470 كيلومترا من بلدة نيافو.