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رئيس وزراء اليمن يبعث برقية تهنئة لـ"مصطفى مدبولى" بمناسبة عيد الفطر

السبت، 16 يونيو 2018 03:37 م
رئيس وزراء اليمن يبعث برقية تهنئة لـ"مصطفى مدبولى" بمناسبة عيد الفطر الدكتور أحمد بن دغر
إيمان حنا
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بعث رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى نظرائه بعدد من الدول العربية، حيث وجه التهنئة إلى رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى.

كما بعث ببرقية أخرى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، هنأهم فيها و شعوب بلدانهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وثمن "بن دغر" فى برقيات التهانى، مواقف الأشقاء الأخوية التاريخية الداعمة لإعادة الشرعية فى اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران، متمنيا لبلدانهم التقدم والازدهار.

 

 

 


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