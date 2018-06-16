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خلال العام المالى الجديد

رئيس هيئة البترول السابق: تحريك أسعار الوقود خطوة ضرورية ببرنامج الإصلاح

السبت، 16 يونيو 2018 02:56 م
رئيس هيئة البترول السابق: تحريك أسعار الوقود خطوة ضرورية ببرنامج الإصلاح طارق الحديدى
كتب أحمد أبو حجر
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قال المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، إن قرار تحريك أسعار الوقود اليوم يعد خطوة هامة وضرورية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتنبه الدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرا أنه من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة وفرا يقدر بنحو يتراوح ما بين 50 – 60 مليار جنيها.

وأضاف الحديدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفر المتوقع جراء زيادة أسعار الوقود سيساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2018 -2019 .

وكانت مخصصات دعم الوقود قد ارتفعت من 110 مليار جنيه إلى نحو 125 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 .

وتابع رئيس هيئة البترول السابق، أن الدعم المخصص للوقود فى موازنة العام المالى المقبل الذى سيبدأ مع بداية شهر يوليو القادم والمقدر بنحو 89 مليار جنيه مرشحا للزيادة فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية .

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت خلال الفترة الماضية ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 حيث تخطت مستوى الـ80 دولار للبرميل قبل أن تتراجع الأسعار لتسجل نحو 74 دولار للبرميل.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجازالمنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 


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