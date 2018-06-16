رئيس فنزويلا يتهم نظيره الكولومبى بإثارة "استفزازات" لجرّ بلاده لنزاع

كراكاس (أ ف ب)

اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الجمعة نظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس باثارة "استفزازات" عسكرية تستهدف جر فنزويلا، وكولومبيا الى صراع يتطلب تدخل الولايات المتحدة.

وقال مادورو فى اجتماع مع عسكريين ان "حكومة خوان مانويل سانتوس تقوم باثارة الاحداث والاستفزازات العسكرية الطابع انطلاقا من كولومبيا وداخل الاراضى الفنزويلية ايضا بهدف التسبب بصراع" بين البلدين.

واضاف "اتوجه من هنا الى القوات المسلحة وقوات الشرطة الكولومبية كى لا توافق على مناورات رئيسها المنتهية ولايته (...) الذى يرغب فى اثارة نزاع مسلح لصالح الامبريالية الاميركية الشمالية ضد جمهورية فنزويلا السيادية".

واتت اتهامات الرئيس الفنزويلى عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى كولومبيا والتى تجرى الاحد. ولا يمكن لسانتوس الترشح مرة اخرى بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين له منذ العام 2010.

ودعا مادورو خليفة الرئيس الكولومبى الحالى الى "تصحيح الاخطاء الكبرى التى ارتكبها خوان مانويل سانتوس" والتى اسفرت بحسب قوله عن اسوأ العلاقات "منذ مئتى عام" بين البلدين الجارين.

واصدر مادورو تعليماته لقائد العمليات الاستراتيجية الجنرال ريميخيو سيبالوس من اجل اتخاذ "الاجراءات اللازمة للقضاء على اى استفزازات او حوادث قد تقوم بها الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها لتقويض العلاقات بين كولومبيا وفنزويلا".