حالة الطقس اليوم السبت 16/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تظهر المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح، أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتصبح أكثر برودة من المُعتاد مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.