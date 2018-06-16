الرئيسية أخبار عالمية تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أفغانستان السبت، 16 يونيو 2018 05:44 م انفجار أفغانستان - أرشيفية رويترز إضافة تعليق قالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابى إن التنظيم أعلن مسؤوليته اليوم السبت، عن تفجير انتحارى استهدف تجمعا لعناصر من طالبان والقوات الأفغانية فى شرق أفغانستان. وأدى التفجير إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. هجوم انتحارى يقتل 20 شخصا من عناصر طالبان ومدنيين فى أفغانستان افغانستان اخبار افغانستان اخبار العالم اخبار العالم اليوم طالبان أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه 3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟ رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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