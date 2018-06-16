تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجير أفغانستان

رويترز

قالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابى إن التنظيم أعلن مسؤوليته اليوم السبت، عن تفجير انتحارى استهدف تجمعا لعناصر من طالبان والقوات الأفغانية فى شرق أفغانستان.

وأدى التفجير إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا.