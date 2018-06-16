تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 92 بعد تحريك أسعار الوقود

حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء، تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم للتر البنزين 92.

بنزين 92



يأتى بنزين 92 على رأس المنتجات البترولية التى صدر لها قرار بتحريك سعرها، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين 92 لـنحو 6.75 جنيها للتر بدلا من 5 جنيهات للتر، وتتحمل الدولة دعما يصل إلى 1.28 جنيها للتر، وهو ما يكلف خزانة الدولة نحو 11.5 مليار جنيها دعما لبنزين 92.

إجمالى الاستهلاك البنزين 92 يصل لنحو 4.416 مليون لتر سنويا، تنتج منهم الهيئة العامة للبترول نحو 2.665 مليار لتر سنويا بنسبة 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى فيما يصل ما تقوم الهيئة باستيراده من بنزين 92 نحو 1.751 مليار لتر سنويا بنسبة 40% لسد الطلب المتنامى على الاستهلاك المحلى.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.