تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم أنبوبة البوتاجاز المنزلى بعد تحريك أسعار الوقود

كتب حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم، السبت، من مجلس الوزراء.تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم لأنبوبة البوتاجاز المنزلى.

يأتى على رأس المنتجات البترولية التى صدر قرار بتحريك وزيادة سعرها أنبوبة البوتاجاز والتى ارتفع سعرها ليصل إلى 50 جنيها، مقابل 30 جنيها قبل قرار الزيادة اليوم، وتصل قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة نحو 125 جنيها لاسطوانة البوتاجاز المنزلى، وهو ما يصل فى النهاية إلى 39 مليار جنيها خلال العام المالى الواحد.

ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من البوتاجاز نحو 330 مليون أسطوانة سنويا، بمتوسط استهلاك يومى يصل 905 ألف أسطوانة، وبحسب البيانات فإن الهيئة العامة للبترول تستورد نحو 183 مليون أسطوانة سنويا ما يمثل نحو 55% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز سنويا، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.