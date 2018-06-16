تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم أنبوبة البوتاجاز التجارى بعد تحريك أسعار الوقود

حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء، تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم لاسطوانة البوتاجاز التجارى

ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى من 60 جنيها للأسطوانة ليصل بعد قرار اليوم إلى 100 جنيها للاسطوانة، وتتحمل الدولة دعما فى ذلك يصل إلى 49.4 جنيها للأسطوانة الواحدة.

وتتحمل الدولة دعما كبيرا لدعم اسطوانة البوتاجاز المنزلى والتجارى يصل لنحو 39 مليار جنيه وذلك قبل رفع الأسعار اليوم.

ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من البوتاجاز نحو 330 مليون أسطوانة سنويا، بمتوسط استهلاك يومى يصل 905 ألف أسطوانة، وبحسب البيانات فإن الهيئة العامة للبترول تستورد نحو 183 مليون أسطوانة سنويا ما يمثل نحو 55% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز سنويا، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.